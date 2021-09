Margaux-Cantenac Église Saint-Didier Gironde, Margaux-Cantenac Et si vous découvriez une église classée au titre des Monuments historiques de style Louis XVI ? Église Saint-Didier Margaux-Cantenac Catégories d’évènement: Gironde

Margaux-Cantenac

Et si vous découvriez une église classée au titre des Monuments historiques de style Louis XVI ? Église Saint-Didier, 19 septembre 2021 15:00, Margaux-Cantenac. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Didier. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00 Et si vous découvriez une église classée au titre des Monuments historiques de style Louis XVI ? * En visite commentée, nous vous proposons de décrypter l’architecture et l’histoire de cette petite église, joyau de notre patrimoine. L’église Saint-Didier date de l’époque des Lumières. Reconstruite en 1769, bénie le 15 novembre 1771, jour de la Saint-Didier, elle a été classée au titre des Monument historiques en 1995. L’ensemble de l’édifice de style Louis XVI, d’influence baroque, est inspiré du grand art bordelais (hôtels particuliers, église Saint-Seurin). La paroisse se distingue par son clocher, sa façade d’entrée, son intérieur spacieux et lumineux, sa nef, son mobilier et son décor unique dont ses fonds baptismaux. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Didier Avenue de la 5e République, 33460 Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac 33460 Cantenac Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85831591.jpg?_ts=1629705219313 05 57 88 74 79

Construite entre 1771 et 1775 sur les plans de René Monponet, l’ensemble est de style Louis XVI mais également baroque. À remarquer particulièrement : la chaire, le baptistère, les peintures de la tribune et les grilles du chœur.

Crédits : Gratuit ©PA – sous licence Creative Commons

Détails Heure : 15:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Gironde, Margaux-Cantenac Autres Lieu Église Saint-Didier Adresse Avenue de la 5e République, 33460 Margaux-Cantenac Ville Margaux-Cantenac lieuville Église Saint-Didier Margaux-Cantenac