Nadaillac Eglise Saint-Denis

Nadaillac

Découvrez l’histoire de Nadaillac et celle de son église Eglise Saint-Denis, 17 septembre 2021 15:00, Nadaillac. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Denis. Gratuit chantal.brochard@hotmail.fr

17 et 18 septembre Découvrez l’histoire de Nadaillac et celle de son église * *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

Gratuit. Réservation recommandée.

Eglise Saint-Denis 117 place de l’Église, 24590 Nadaillac Nadaillac 24590 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location90492454.jpg?_ts=1629205627118 05 53 51 01 45

L’église n’avait primitivement qu’une seule nef, à laquelle ont été ajoutées deux chapelles sur croisées d’ogives. Le porche et toute la partie sous la tribune sont des rajouts. L’ancienne entrée se trouvait à la place de la petite chapelle. Le choeur à pans est presque aussi haut que le clocher.

Crédits : ©Mossot – sous licence Creative Commons Gratuit ©Mossot – Sous licence Creative Commons

