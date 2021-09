De clocher en clocher en pays vexinois : Chérence Église Saint-Denis de Chérence, 18 septembre 2021 10:00, Chérence.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Denis de Chérence. Gratuit

18 et 19 septembre

De clocher en clocher en pays vexinois : Chérence

CHERENCE Eglise Saint-Denis

Les différentes étapes de construction sont lisibles sur l’église Saint-Denis. Un clocher central, un chœur avec chevet polygonal et plusieurs chapelles sont articulés au XVIe siècle sur la nef, seul vestige de l’église primitive. Celle-ci, du XIIe siècle, est soutenue par une charpente plafonnée d’un berceau de bois. Ses murs sont percés au Nord de trois petites fenêtres romanes, vestiges de la construction primitive, et le vaisseau, plus large que la croisée, communique avec les croisillons par de petites portes à cintre surbaissé, placées de part et d’autre de l’arc triomphal.

Les contreforts, biais aux angles, portent des pinacles du côté Nord. L’accès au clocher se fait par une tourelle d’escalier octogonale placée dans l’angle de la nef et du transept côté Nord.

A l’intérieur, les voûtes de la nef à décor Renaissance sont uniques en leur genre dans une église majoritairement gothique ; elles sont datées de 1556. Une voûte comporte un plafond carré cantonné de quatre nervures. Les autres travées sont couvertes de croisées d’ogives. La clôture du chœur en bois sculpté, qui présente un décor intéressant de médaillons à figures, est caractéristique de la Renaissance. Les fenêtres du XVIe siècle sont vraisemblablement contemporaines des voûtes.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Église Saint-Denis de Chérence Eglise Saint Denis 95510 Cherence Chérence 95510 Val-d’Oise

