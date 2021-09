Cormes Eglise Saint-Denis Cormes, Sarthe Église Saint-Denis de Cormes Eglise Saint-Denis Cormes Catégories d’évènement: Cormes

Dimanche 19 septembre, 10h00 Église Saint-Denis de Cormes * Livret-jeu pour les enfants et exposition d’habits liturgiques et de photographies du patrimoine de Comes par le Comité pour l’Amélioration du Patrimoine de Cormes. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Eglise Saint-Denis Bourg-Place Saint Denis, 72400 Cormes Cormes 72400 Sarthe

La nef semble remonter au XIIè siècle, mais modifiée au XVè s. Le choeur fut reconstruit à cette époque ainsi que les croisillons et le clocher. Cormes, d’origine gallo-romaine, est construit sur une nécropole antique.

