Découvrez l’église de Vérac Eglise Saint-Cybard, 18 septembre 2021 10:00, Vérac. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Cybard. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Découvrez l’église de Vérac * Exposition et visite libre de l’église Saint-Cybard de Vérac ! L’association « Les Amis de Saint-Cybard » présentera l’histoire de cette église depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours, ainsi que les plans de l’édifice qui ont été réalisés récemment par un architecte du patrimoine. Des habits et objets liturgiques anciens seront également exposés. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Eglise Saint-Cybard 33240 Vérac Vérac 33240 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68903480.jpg?_ts=1631101368885 Crédits : ©Les amis de Saint-Cybard Gratuit ©William Ellison – sous licence Creative Commons

