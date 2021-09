De clocher en clocher en pays vexinois : Chaussy Eglise Saint-Crépin de Chaussy, 18 septembre 2021 10:00, Chaussy.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Crépin de Chaussy. Gratuit

18 et 19 septembre

De clocher en clocher en pays vexinois : Chaussy

CHAUSSY Eglise Saint Crépin

Située à l’emplacement d’un lieu de culte païen, cette église succède à un précédent édifice, mentionné dans un document de 690, et placé sous le vocable de Saint Martin. Le bâtiment était initialement composé d’une nef-grange voûtée en bois, d’une tour centrale et d’un chœur. De cette époque, seuls subsistent les étages inférieurs du clocher.

L’église abrite la stèle de François de La Garenne, écuyer de Louis XIII et de Louis XIV, décédé en 1676. La chapelle est un ajout du XVIe siècle, époque à laquelle sont réparés les dégâts de la guerre de Cent Ans.

Mobilier intérieur:

– Stèle de François de La Garenne, écuyer de Louis XIII et de Louis XIV, décédé en 1676.

– Fonts baptismaux du début du XVIè siècle en bois de chêne et pierre de style Renaissance. Cuve ceinte d’une clôture de bois constituée de panneaux en plis de serviette et de remplages gothiques ajourés.

– Statue en pierre du XVIIè siècle de sainte Barbe.Sainte Barbe Convertie en déesse de la Raison au cours des fêtes républicaines, cette statue a ainsi échappé au vandalisme. Seul le nom inscrit sur le socle permet d’identifier l’œuvre, désormais placée dans une niche peinte à la manière d’une cocarde.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Crépin de Chaussy Eglise de Chaussy 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise

