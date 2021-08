Luzarches Église Saint-Côme et Saint-Damien Luzarches, Val-d'Oise Quintette de saxophones de la Garde Républicaine Église Saint-Côme et Saint-Damien Luzarches Catégories d’évènement: Luzarches

Vendredi 17 septembre, 20h30 Quintette de saxophones de la Garde Républicaine * Venez écouter un concert d’un des ensembles de musique de chambre de l’Orchestre de la Garde républicaine La plus ancienne de ces formations de musique de chambre est le quintette de saxophones de la Garde républicaine, puisqu’il vît le jour en 1928. L’arrivée des cordes dans l’Orchestre en 1947 a ainsi permis la création d’un quatuor à cordes. Enfin, en 2016, les clarinettes, sous forme d’un quatuor ou d’un sextuor, rejoignent les formations de musique de chambre de l’Orchestre de la Garde républicaine. Ces différentes formations jouent un répertoire qui leur est spécifique, de pièces originales composées pour ce type d’ensembles à des adaptations d’autres œuvres classiques ou contemporaines. Les tournées à l’étranger ne sont pas l’apanage de l’orchestre d’harmonie ou de l’orchestre symphonique : le quintette de saxophones s’est déjà produit aux États-Unis ou encore au Japon, et le quatuor à cordes lui aussi aux États-Unis et en Arménie ! Mais pour entendre ces formations de musique de chambre, nul besoin de se rendre aussi loin : elles se produisent régulièrement au Quartier des Célestins à Paris, siège de l’état-major de la Garde républicaine, à l’occasion de soirées musicales ouvertes à tous. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. *

Construite sur un ancien édifice, elle est dédiée dès le VIIIème siècle aux Saints Côme et Damien, frères jumeaux, patrons des médecins. Son aspect pittoresque est dû à la juxtaposition harmonieuse d’éléments romans, gothiques puis de la Renaissance : le chœur roman est du XIème siècle, la chapelle des saints Côme et Damien du XIIème siècle et la chapelle gothique de la Vierge du XIIIème siècle. Le portail, richement décoré, œuvre de l’architecte luzarchois Nicolas de Saint-Michel, est typique de la 2ème Renaissance.

Une grande partie du mobilier intérieur évoquant les St-Côme et Damien (peintures, sculptures,…..) rappelle l’existence du pèlerinage St Côme-St Damien des professions médicales.

