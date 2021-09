Visite commentée à l’église Saint-Clair Église Saint-Clair, 18 septembre 2021 10:00, Montfroc.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Clair.

18 et 19 septembre

Visite commentée à l’église Saint-Clair

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h00

Accès libre.



Église Saint-Clair 26560 Montfroc Montfroc 26560 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39971663.jpg 06 62 75 11 71 https://youtu.be/L4j0xrKiPpE

Montfroc est un village de 80 habitants, situé en Drôme Provençale à la frontière des Alpes de Haute Provence à 30 km à l’ouest de Sisteron. D’abord consacrée à Saint-Gervais, l’église du village passe, en 1772, sous le patronage de Saint-Clair, patron des aveugles. Ce changement est décidé par l’évêque de Sisteron et le curé de Montfroc pour plaire à Françoise de Lériger la Faye, épouse du Comte Lucretius Henri, François Charles de la Tour-du-Pin, seigneur de Montfroc et originaire de Saint Clair sur Rhône.

Quelle que soit notre relation à la religion catholique, une église est plus qu’un bâtiment destiné à l’exercice d’un culte. Elle est le symbole du rassemblement d’une communauté et de son Histoire. À Montfroc, l’église Saint-Clair n’échappe pas à ce constat. Nichée à flan de colline elle renvoie à l’Histoire du village. Dès le XIIIe siècle, qui vit l’édification de la première chapelle sur ce site, elle s’est installée dans le patrimoine montfrocois. Depuis qu’elle n’est plus ouverte, pour cause de vétusté, anciens et néo-habitants n’ont eu qu’une envie : la restaurer.

Crédits : ®Serge Pizzo Gratuit ®Serge Pizzo