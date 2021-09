Lyon Église Saint-Charles de Serin Métropole de Lyon Patrimoine culturel à Vaise, parcours itinérant Église Saint-Charles de Serin Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Patrimoine culturel à Vaise, parcours itinérant Église Saint-Charles de Serin, 19 septembre 2021 14:00, Lyon. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Charles de Serin. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 14h00 Patrimoine culturel à Vaise, parcours itinérant * Nous proposons de 14 h à 16 h un parcours du patrimoine cultuel de Vaise à la découverte de trois églises atypiques et emblématiques du quartier. Dans chacune d’elle, visite guidée pour les adultes et jeu de piste pour les plus jeunes. Soyez à l’heure aux rendez-vous, avec votre masque, merci : – 14 h 00, église Saint-Charles de Serin (1, rue André Bonin – Lyon 4)

– 14 h 35, église Saint-Pierre de Vaise (3, Bd A. de Saint-Exupéry – Lyon 9)

– 15 h 30, église ND de l’Annonciation (8, place de Paris – Lyon 9 *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

*

Masque et passe sanitaire requis.

Église Saint-Charles de Serin 1 rue André Bonin 69004 Lyon Lyon 69004 Serin Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56011499.jpg 06 99 88 58 71 https://www.paroissedevaise.fr/19-septembre-journee-du-patrimoine/ https://www.facebook.com/paroissesaintgabrieldevaise/

Heure : 14:00 - 16:00
Lieu Église Saint-Charles de Serin
Adresse 1 rue André Bonin 69004 Lyon