visite commentée de l’église Saint-Bruno les Chartreux Lyon 1° Église Saint-Bruno-les-Chartreux, 18 septembre 2021 14:00, Lyon.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Bruno-les-Chartreux. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

visite commentée de l’église Saint-Bruno les Chartreux Lyon 1°

*

Voir “visite libre” de l’église Saint-Bruno lès Chartreux Lyon 1°

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

entrée libre avec pass sanitaire et masque.



Église Saint-Bruno-les-Chartreux 52, rue Pierre Dupont, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69001 Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70202087.jpg http://www.baroque-stbruno.com

Saint-Bruno-des-Chartreux est une des plus belles églises baroques de France, et l’un des plus remarquables fleurons du patrimoine religieux de Lyon. Au XVIe siècle, cette zone située à la limite de l’enceinte de la ville de Lyon, sur la colline de la Croix-Rousse, est encore campagnarde et presque inhabitée. À la suite d’une décision de leur chapitre, réuni à Chambéry, les chartreux s’y installent à partir de 1580. Les possessions des chartreux s’accroissent jusqu’à former au XVIIIe siècle le plus vaste domaine religieux de Lyon : 24 ha. La chartreuse du Lys Saint-Esprit a fait l’objet de deux campagnes de travaux. Au XVIIe siècle, les bâtiments conventuels et d’exploitation sont construits autour d’une modeste église. Cette église est agrandie et totalement transformée au XVIIIe siècle, sous la direction de Ferdinand Delamonce puis de Jacques-Germain Soufflot. D’excellents artistes y travaillent. Et G-N Servandoni édifie, au-dessus de l’autel majeur, un somptueux baldaquin d’une rare élégance, unique par le fait que ses draperies sont de tissu véritable. À la Révolution française, les moines sont chassés de la chartreuse qui est vendue comme bien national. L’église, dont la Ville de Lyon décide de garder la propriété est rouverte au culte en 1803. Entre 1868 et 1872, les architectes Thierry Desjardins et Sainte-Marie-Perrin modifient les chapelles latérales et réalisent une nouvelle façade, de style néo-baroque. De l’ancienne chartreuse demeurent aujourd’hui l’église, le petit cloître, la salle capitulaire, le grand réfectoire, la maison des voyageurs. L’actuelle place des Chartreux occupe l’emplacement de l’ancien grand cloître.

http://www.baroque-stbruno.com

Crédits : association ESBSB Gratuit © ESBSB