18 et 19 septembre Découverte libre d’une église dédiée au fondateur de l’Ordre des Chartreux * Venez découvrir cette première église baroque de Bordeaux, consacrée il y a plus de 400 ans. Consacrée en 1620, ancienne chapelle d’un couvent de Chartreux, elle fut la première église baroque de Bordeaux.

Le visiteur peut y contempler un certain nombre d’oeuvres d’arts remarquables. Des panneaux comportant des photographies sont consultables. On y trouve toutes les explications sur l’architecture du bâtiment et les orgues, ainsi que sur les sculptures ou tableaux. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Bruno Rue François-de-Sourdis, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde

Première église baroque à Bordeaux, ancienne chapelle d’un couvent de Chartreux, elle fut consacrée en 1620. L’intérieur de l’église est marqué par son ornementation : on peut y admirer, entre autre, un retable remarquable par les œuvres d’art qu’il contient ; une statue de la Vierge par Pietro Bernini ; statue de l’Ange par Gian Lorenzo Bernini et un tableau de l’Assomption de Philippe de Champaigne ; enfin le plafond remarquable en trompe l’œil.

