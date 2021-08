Auzelles Église Saint-Blaise Auzelles, Puy-de-Dôme Église fortifiée Saint-Blaise du Moyen Âge à nos jours Église Saint-Blaise Auzelles Catégories d’évènement: Auzelles

Église fortifiée Saint-Blaise du Moyen Âge à nos jours Église Saint-Blaise, 17 septembre 2021 15:00, Auzelles. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Blaise. Gratuit

17 – 19 septembre Église fortifiée Saint-Blaise du Moyen Âge à nos jours * Vendredi 17 septembre Les fortifications du Moyen Âge Jeu découverte de l’édifice à destination des élèves des écoles primaires et collège du canton Samedi 18 et dimanche 20 septembre Église fortifiée Saint-Blaise du Moyen Âge à nos jours Visite commentée : histoire, architecture, environnement avec en point d’orgue la chambre des clôches

Jeu découverte pour grands et petits : trouvez le code d’ouverture du trésor en répondant aux questions

Mini-concerts ludiques de musique classique en plusieurs lieux insolites de l’édifice *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h30

Entrée libre

Église Saint-Blaise Le bourg 63590 Auzelles Auzelles 63590 Puy-de-Dôme

Église du XIIIe siècle fortifiée fraîchement rénovée. Elle abrite pour l’occasion une exposition sur son histoire et celle du village et les travaux de rénovation. Un parcours ludique est organisé pour les petits et les grands…

