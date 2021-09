Paris Église Saint-Bernard-de-la-Chapelle Paris Concert d’orgue Église Saint-Bernard-de-la-Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Bernard-de-la-Chapelle 12 rue Saint-Bruno 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris

Bâtie entre 1858 et 1862, cette église de style gothique occupe le centre d’une place avec son square. Elle est remarquable par ses proportions et son décor homogène. A voir en particulier les deux grands retables en bas-relief des autels du transept, sculptés par Geoffroy-Dechaume. L’orgue d’origine est classé Monument historique.

