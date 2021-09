Lupiac Église Saint-Barthélémy Gers, Lupiac Visite guidée avec exposition de vêtements liturgiques Église Saint-Barthélémy Lupiac Catégories d’évènement: Gers

18 et 19 septembre Visite guidée avec exposition de vêtements liturgiques * Venez découvrir la collection de vêtements liturgiques datant de la fin du XVIIe siècle au XIXe siècle ayant tous appartenus aux différents prêtres qui se sont succédés à l’église Saint-Barthélémy. La visite peut être commentée par un membre du club “Au fil du Temps” organisateur de cette exposition. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Église Saint-Barthélémy 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers

