L'église Saint-Barthélémy de Marches

Journée du patrimoine 2021

Dimanche 19 septembre, 16h00

L’église Saint-Barthélémy de Marches

L’église Saint Barthélémy de Marches date du XIX° siècle, époque de la reconstruction d’un grand nombre d’entre elles, dûe notamment à la rechristianisation des campagnes. De style néogothique, elle comporte une décoration typique de cette époque avec de nombreuses sculptures, et tableaux. Venez découvrir la vie de Saint Barthélémy grâce à un très beau vitrail de Thomas et un tableau explicite.

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Groupe limité, sur réservation, RDV sur place



Eglise Saint-Barthélémy de Marches Le village, 26300 Marches Marches 26300 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42944839.jpg 04.75.79.20.86 http://artethistoire.valenceromansagglo.fr https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo

Cette église paroissiale est construite sur l’emplacement d’une chapelle romane, attestée depuis 1220. Démolie en 1880 à cause de sa vétusté et son état de délabrement, il subsiste cependant de cette chapelle un bénitier taillé dans la pierre et une cloche donnée en 1604 par François de Broêt, conseiller au parlement de Paris (un de ses ancêtres avait acquis Marches en 1582).

Le projet sera long à mettre en œuvre puisque le 1e plan est daté de 1851, alors que la réception des travaux se fera en 1891.

L’édifice est de plan basilical et comprend une nef et deux collatéraux, un clocher couvert d’une flèche polygonale en pierre, et un chœur polygonal à pans. Le bâtiment est en maçonnerie de moellons et pierre brute, seuls la façade, le clocher et les contreforts sont en pierre de taille (molasse et tuf). Dans un style néogothique, l’église est largement éclairée par de grandes baies en lancettes et des roses percées dans le mur de la nef. Elle accueille également une salle de dépôt et une exposition de mobilier liturgique.

L’église est située en haut de la butte de molasse sur laquelle s’est construit le village concentrique autrefois occupée par un château-fort et dont il subsiste quelques vestiges de l’enceinte.

Crédits : Eglise Saint-Barthélémy de Marches