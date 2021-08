Brenat Eglise Saint Barthélémy Brenat, Puy-de-Dôme Visite guidée de l’église Saint-Barthémély Eglise Saint Barthélémy Brenat Catégories d’évènement: Brenat

17 – 19 septembre Visite guidée de l’église Saint-Barthémély * Symbole intemporel du village de Brenat, l’église fortifiée du XIIIe siècle, ses fortifications, ses peintures murales exceptionnelles, sort d’une période de rénovation de presque 10 ans. Nous sommes très heureux de l’ouvrir au public à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Un collectif d’habitants et d’élus du village se tiendra à la disposition des visiteurs lors de leur venue.

Une médaille du souvenir sera également disponible.

Visite gratuite. Voici une présentation en vidéo de notre église, vous pourrez notamment admirer ses peintures murales exceptionnelles : *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Entrée libre, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

