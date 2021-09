Beyren-lès-Sierck Église Saint-Barthélémy, Beyren-lès-Sierck, Moselle Visitez librement une église de village consacrée à saint Barthélémy ! Église Saint-Barthélémy, Beyren-lès-Sierck Catégories d’évènement: Beyren-lès-Sierck

Moselle

Visitez librement une église de village consacrée à saint Barthélémy ! Église Saint-Barthélémy,, 18 septembre 2021 10:00, Beyren-lès-Sierck. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Barthélémy,. Gratuit

18 et 19 septembre Visitez librement une église de village consacrée à saint Barthélémy ! * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Barthélémy, 13 rue Principale, 57570 Beyren-les-Sierck Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location50750662.jpg 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/

Consacrée à saint Barthélémy, cette charmante église de village de 1746 vous domine de sa haute tour clocher dans un style simple et dépouillé. Elle renferme une statue de son saint patron datant du XVIIIe siècle et un ensemble remarquable d’œuvres issues de l’atelier Greff.

Crédits : ©Rauenstein, sous licence Creative Commons Gratuit ©OT CCCE

Détails Catégories d’évènement: Beyren-lès-Sierck, Moselle Autres Lieu Église Saint-Barthélémy, Adresse 13 rue Principale, 57570 Beyren-les-Sierck Ville Beyren-lès-Sierck Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Église Saint-Barthélémy, Beyren-lès-Sierck