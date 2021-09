Visite guidée de l’église romane (XIème siècle) de Frontenas Eglise Saint Austrégésile, 18 septembre 2021 10:00, Frontenas.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Austrégésile. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 16h00

Visite guidée de l’église romane (XIème siècle) de Frontenas

Visite guidée de l’église romane de Frontenas le 18 septembre 2021 à 10 H et à 16 H (durée environ 1H). Le public est accueilli dans la nef où est présenté un diaporama commenté retraçant le contexte historique de la construction de l’édifice et son évolution en mille ans d’histoire, avec notamment la création d’une salle refuge au XIVème siècle.

La visite (intérieure et extérieure) porte sur les aspects architecturaux typiques du premier art roman en Bourgogne du sud.

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

Entrée libre, application des mesures sanitaires COVID 19 en vigueur



Eglise Saint Austrégésile rue de la Forge 69620 Frontenas Frontenas 69620 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35652568.jpg +33 4 74 71 71 14 https://www.frontenas.com

