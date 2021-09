Saint-Aubin-sur-Gaillon Église Saint-Aubin Eure, Saint-Aubin-sur-Gaillon Visite libre de l’église Église Saint-Aubin Saint-Aubin-sur-Gaillon Catégories d’évènement: Eure

Saint-Aubin-sur-Gaillon

Visite libre de l’église Église Saint-Aubin, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Aubin-sur-Gaillon. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Aubin. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’église * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Parking gratuit.

Église Saint-Aubin 1 rue des motelles, 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon Saint-Aubin-sur-Gaillon 27600 Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34562524.jpg 02 32 5 302 62

L’église de St Aubin date du XIIIe siècle, formée d’une nef allongée, flanquée d’un clocher Tors datant du XVe siècle d’une hauteur de 65 mètres, il n’existe que 3 clochers Tors en Normandie.

Crédits : © Patrick MOREL sous licence libre Gratuit © Patrick MOREL licence libre

Détails Catégories d’évènement: Eure, Saint-Aubin-sur-Gaillon Autres Lieu Église Saint-Aubin Adresse 1 rue des motelles, 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon Ville Saint-Aubin-sur-Gaillon lieuville Église Saint-Aubin Saint-Aubin-sur-Gaillon