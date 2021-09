Le Coudray-Macouard EGLISE SAINT-AUBIN Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Eglise Saint-Aubin EGLISE SAINT-AUBIN Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

18 et 19 septembre Eglise Saint-Aubin * Cette chapelle appartient au château comtal édifié par Geoffroy Plantagenêt et aujourd’hui disparu. Devenue l’église paroissiale après la destruction de l’église du village en 1640, elle possède une belle voûte angevine de la fin du 12e siècle. Dans le chœur, se trouve un retable de la fin du 17e siècle ou du début du 18e siècle. L’église fait partie du réseau Églises Accueillantes en Anjou. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

EGLISE SAINT-AUBIN Rue de l'Eglise Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire

