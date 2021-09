Chênehutte-Trèves-Cunault Eglise Saint-Aubin de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Concerts à l’Eglise Saint-Aubin de Trèves Eglise Saint-Aubin de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Concerts à l'Eglise Saint-Aubin de Trèves Eglise Saint-Aubin de Trèves, 18 septembre 2021 14:00, Chênehutte-Trèves-Cunault

18 et 19 septembre Concerts à l’Eglise Saint-Aubin de Trèves * Label Église Accueillante en Anjou. Samedi à 15h : Concert de chants grégoriens et de polyphonies médiévales et renaissance par le chœur de Notre-Dame-des-Eaux. Dimanche à 16h30 : Récital de chant lyrique, par l’association les Goûts Réunis. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Aubin de Trèves Bourg de Trèves, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Église romane du 11e s. avec bénitier en porphyre sculpté du 12e s. Gisant de Robert le Maçon. Clocher du 13e s.

