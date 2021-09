Saint-Antoine-du-Rocher Église Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire, Saint-Antoine-du-Rocher Visite guidée Église Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Antoine-du-Rocher

Visite guidée Église Saint-Antoine-du-Rocher, 18 septembre 2021 11:00, Saint-Antoine-du-Rocher. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Antoine-du-Rocher. Gratuit

Samedi 18 septembre, 11h00 Visite guidée * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

*

Église Saint-Antoine-du-Rocher 6 Rue des Écoles 37360 Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94338924.jpg http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/

L’église, construite sur le coteau aux alentours du XIe siècle, a été modifiée au XVe siècle puis fortement remaniée au XIXe siècle, notamment la toiture.

Crédits : Catherine Moreau Gratuit Ville de Saint-Antoine-du-Rocher

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Antoine-du-Rocher Autres Lieu Église Saint-Antoine-du-Rocher Adresse 6 Rue des Écoles 37360 Saint-Antoine-du-Rocher Ville Saint-Antoine-du-Rocher lieuville Église Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher