Conty Église Saint Antoine de Conty Conty, Somme Visite de l’église Saint Antoine et marché des producteurs Église Saint Antoine de Conty Conty Catégories d’évènement: Conty

Visite de l’église Saint Antoine et marché des producteurs Église Saint Antoine de Conty, 18 septembre 2021 15:00, Conty. Journée du patrimoine 2021 Église Saint Antoine de Conty. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h00 Visite de l’église Saint Antoine et marché des producteurs * – A partir de 14h00 : visite libre – visite guidée 15h00 / 17h00 – circuit visite QR code

– Découverte du dernier lavoir de Conty dans la cour de l’école.

– A partir de 15h00 : Marché de producteurs locaux dans la cour de l’école Jeanne d’Arc de Conty organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école.

– A partir de 19h30 : apéro-concert avec le groupe « THE WINDMILLS »

Planches apéritives sur place ou à emporter

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : EGLISE SAINT VAAST WAILLY

– A partir de 14h00 : visite libre – visite guidée 15h00 / 16h30.

– A partir de 14h30 : spectacle de danses par l’Ensemble de Danse d’Amiens sur le parvis de l’église.

– Exposition tracteurs anciens sur la place de l’église.

Buvette sur place Respect des gestes barrières – Port du masque obligatoire *

samedi 18 septembre – 15h00 à 23h00

Église Saint Antoine de Conty Conty Conty 80160 Somme Crédits : Valentin Sénéchal Gratuit

