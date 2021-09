Orquevaux Église Saint-André Haute-Marne, Orquevaux À la découverte d’une église de style néo-gothique Église Saint-André Orquevaux Catégories d’évènement: Haute-Marne

À la découverte d'une église de style néo-gothique Église Saint-André Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre À la découverte d'une église de style néo-gothique

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 17h00

Église Saint-André Place de l'Église, 52700 Orquevaux Orquevaux 52700 Haute-Marne

L’église Saint-André est construite entre 1880 et 1884. Elle est consacrée le 10 septembre 1884. C’est un édifice néo-gothique élancé de style totalement homogène. Son plan est en croix latine, à nef unique de trois travées percée de quatre baies ogivales. La première assise de l’église et du clocher sont en pierre d’Orquevaux. La totalité de l’édifice est couvert par de l’ardoise. L’édifice mesure 37 mètres de long sur 16 mètres de large avec les transepts. La nef n’a que vingt-cinq mètres de long.

