Longages Église Saint-André Haute-Garonne, Longages Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Église Saint-André Longages Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Longages

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Église Saint-André, 17 septembre 2021 14:00, Longages. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-André. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Les Amis de Longages sauvegarde du Patrimoine organisent des visites guidées par les bénévoles de l’association.

Nous intégrons à nos visites le programme donné pour 2021 “Patrimoine Ferrovière”.

Nous avons une gare ferrovière sur la commune.

Sur ce site il y avait aussi une gare de marchandises, avec un grand trafic, car cette gare servait à transporter le vin des différentes communes avoisinantes et à proximité de la cave coopérative vinicole.

Hélas dans les années 70-80 elle est tombé en jachère car il y a eu l’arrachage des vignes.

Cette gare a aussi un passé historique, car lors de la dernière guerre, il y avait le transport des personnes vers les camps de concentration, à parir du camp de Noé. Ce triste souvenir reste dans les mémoires, vers 2006-2008, une plaque commémoratrice fut posée.

Nous ferons un petit livret pour l’occassion des J.E.P. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

*

Classes de primaires

Église Saint-André Rue de l’église, 31410, Longages Longages 31410 Haute-Garonne

06 31 21 96 44 https://www.longages.fr/le-village/histoire-et-patrimoine-de-longages/ Crédits : Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Longages Autres Lieu Église Saint-André Adresse Rue de l'église, 31410, Longages Ville Longages lieuville Église Saint-André Longages