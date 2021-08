Joigny Église Saint-André Joigny, Yonne Visite libre de l’église Saint-André de Joigny Église Saint-André Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Visite libre de l’église Saint-André de Joigny Église Saint-André, 17 septembre 2021 10:00, Joigny. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-André. Gratuit

17 – 19 septembre Visite libre de l’église Saint-André de Joigny * Édifice gothique, ancien prieuré clunisien, au coeur de l’ancien quartier des vignerons. Beaux vitraux du XVIème siècle.

L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1971. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre

Église Saint-André Place de la République 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location63983232.jpg 03 86 62 11 05 http://www.joigny-tourisme.com

Ancienne église prieurale clunisienne au Moyen-Âge, elle a été agrandie au XVIème siècle et complétée au XIXème siècle. Très beaux vitraux des XVIème et XIXème siècles, bas-reliefs sur le martyre de Saint-André – XVIème siècle sur le portail.

Crédits : Propriété office de tourisme de Joigny et du Jovinien Gratuit

Lieu Église Saint-André Adresse Place de la République 89300 Joigny Ville Joigny