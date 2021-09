Découverte de l’église à Saint Andéol le Château Eglise – Saint Andéol le Château, 19 septembre 2021 13:30, Saint-Andéol-le-Château.

Journée du patrimoine 2021 Eglise – Saint Andéol le Château. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 13h30

Découverte de l’église à Saint Andéol le Château

*

À voir également sur Beauvallon : Découverte du clos Souchon, chasse aux galets, la porte Barre et le concert du groupe Fahro à Saint Andéol le Château, monuments, mosaïques et curiosités à Saint-Jean-de-Touslas, découverte de l’église à Chassagny

*

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h30

*



Eglise – Saint Andéol le Château Place de l’église – Saint Andéol le Château – 69700 Beauvallon Saint-Andéol-le-Château 69700 Rhône

On distingue trois styles de construction à l’intérieur, et à l’extérieur de l’église :

• Le transept : la partie la plus ancienne, de style roman qui date du Xe et XIe siècle.

Plusieurs éléments nous laissent penser que c’est la partie la plus ancienne de l’église : les voûtes en plein cintre, les colonnes de style ionique, la coupole circulaire soutenue par quatre trompes. Quelques poteries sont noyées dans la construction, utilisées pour améliorer l’acoustique. On accède au clocher par un escalier à vis en pierre construit en 1552 et rehaussé en 1890.

• Le choeur : de style gothique qui date du XVIe siècle avec ses arcs brisés et nervures d’ogives. On retrouve des impostes sculptés de têtes d’angelots. Cinq vitraux du XIXe siècle apportent de la lumière dans l’église.

• La nef : partie reconstruite et agrandie au XIXe siècle. Divers matériaux sont utilisés : pierres locales, brutes, taillées, les joints et briques rouges. Six vitraux latéraux et un au-dessus de la porte amènent de la lumière dans l’édifice.

Avec plusieurs phases d’agrandissement, l’église actuelle ne se représente pas sous un plan en croix latine contrairement à la première église.

A l’intérieur de l’église, vous pouvez remarquer la croix des Pèlerins, qui marquait le chemin de Saint

Jacques de Compostelle au carrefour de Lévretière. Découverte couchée dans les broussailles par Robert Lacombe, elle fut restaurée et installée dans l’église en 1985. Saint-Andéol-le-Château a eu son pèlerin au XVIIIe siècle : Pierre Rivoire, parti sur les chemins en direction de Saint Jacques de Compostelle en 1731. L’un de ses descendants a retrouvé des certificats permettant de suivre avec précisions sa trace.

Crédits : Madeleine Druelle – Licence libre Gratuit