Samedi 18 septembre, 09h00 Visites guidées de l’Eglise * Construite fin XIème et début XIIème siècle, c’est en 1155 que la chapelle Saint Amand est érigée en église paroissiale.

Le clocher construit en1306 se distingue par sa flèche massive, ornée de rostres. Récemment, à la suite d’importants travaux de rénovation et après décroutage, un décor peint est apparu, datant de l’époque de la révolution francaise, peinture rarissime pour la région. *

