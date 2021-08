CONCERT DE HAUTBOIS ET BANDONÉON Eglise Saint-Amand, 18 septembre 2021 20:30, Sénas.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Amand. Gratuit

Samedi 18 septembre, 20h30

CONCERT DE HAUTBOIS ET BANDONÉON

Tous deux musiciens couronnés par de nombreux prix et professeurs de

Musique, Patric Barsey et Yvone Hahn sont également régulièrement

invités par l’opéra de Marseille, de Toulon et autres prestigieux

établissements internationaux. Ils unissent leur passion autour d’un

concert qui montre la palette de leur talent et qui fait la part belle aux

musiques de films…

Vous pourrez découvrir dans le programme proposé : Sonate de Corelli

en duo, musique de film le parrain, Oblivion de Astor Piazzolla, air de

la Traviata de Verdi pour Hautbois et accompagnement, Adagio du

concerto de Marcello pour le bandonéon et Hautbois, The girl from

Ipanema, New York New York et autres perles musicales …

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

Entrée Libre



Eglise Saint-Amand avenue André Aune 13560 Sénas Sénas 13560 Bouches-du-Rhône

