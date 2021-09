Châlons-en-Champagne Église Saint-Alpin Châlons-en-Champagne, Marne Découvrez les vitraux en grisaille de l’église… Église Saint-Alpin Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Découvrez les vitraux en grisaille de l’église… Église Saint-Alpin, 18 septembre 2021 10:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Alpin. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez les vitraux en grisaille de l’église… * Edifiée à la fin du XIIe siècle, l’église Saint-Alpin était la paroisse du quartier marchand de Chaalons-en-Champaigne et présente la particularité d’être imbriquée aux demeures environnantes. En accès libre, les guides de visite présents sur place et l’application ID Vizit vous permettront d’en découvrir tous les secrets ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Alpin Rue des Lombards, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location12042807.jpg 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr

L’église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne est une église gothique construite au XIIe et agrandie au XVIe siècle sur l’ancien emplacement d’une chapelle consacrée à saint André. Elle est dédiée à saint Alpin, 8e évêque de Châlons. Elle contient notamment des beaux vitraux Renaissance en grisaille.

Crédits : ©ville de Châlons-en-Champagne Gratuit ©les amis des orgues

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Église Saint-Alpin Adresse Rue des Lombards, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Église Saint-Alpin Châlons-en-Champagne