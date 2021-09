Cléry Église romane Saint-Jean-Baptiste Cléry, Savoie Visite-spectacle “LA FOUDRE ET LES TEMPÊTES” Église romane Saint-Jean-Baptiste Cléry Catégories d’évènement: Cléry

Savoie

Visite-spectacle "LA FOUDRE ET LES TEMPÊTES" Église romane Saint-Jean-Baptiste, 18 septembre 2021 11:00, Cléry
Gratuit

18 et 19 septembre Visite-spectacle “LA FOUDRE ET LES TEMPÊTES” * Qui est donc cet homme pressé qui débarque en costume-cravate avec sa carte du Ministère de l’Intérieur, sa curieuse mallette et son dossier « top secret » ? En quelques minutes, on est embarqué dans une mission haletante : réaliser un rapport d’expertise sur l’église de Cléry et les inquiétantes rumeurs qui courent à son sujet. Car l’heure est grave : il faut d’urgence rétablir la vérité… De l’emplacement unique (au coeur de trois massifs alpins) à l’étrange inclinaison des colonnes, en passant par la masse volumique de l’autel et la présence de symboles inconnus — il faut observer, analyser, comprendre ce qui a pu se passer. Si l’église de Cléry est une énigme, il faut vite en percer le secret avant qu’il ne soit trop tard… *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Entrée libre

Église romane Saint-Jean-Baptiste Chef-lieu, 73460 Cléry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cléry 73460 Savoie

04 79 38 59 69

Église romane Saint-Jean-Baptiste de Cléry du XIIe siècle. Prieuré roman du XIIe siècle, pur style cistercien alpin.

Gratuit

