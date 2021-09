Balbronn Église romane et cimetière fortifié Balbronn, Bas-Rhin « Patrimoine(s) en fête ! » à Balbronn Église romane et cimetière fortifié Balbronn Catégories d’évènement: Balbronn

« Patrimoine(s) en fête ! » à Balbronn Église romane et cimetière fortifié, 18 septembre 2021 10:00, Balbronn. Journée du patrimoine 2021 Église romane et cimetière fortifié. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre « Patrimoine(s) en fête ! » à Balbronn * Les amis de l’orgue de Balbronn proposent «Patrimoine(s) en fête !»: un week-end pour découvrir le site de l’église fortifiée de Balbronn. Au programme : Expositions Contemplation et repos – peinture à l’encre de Chine. Par Clothilde Véron-Lutz

Vues insolites de la cathédrale de Strasbourg – photos. Par le Club Photo-Vidéo des Industries Électrique et Gazière de Strasbourg

L’emblématique cathédrale – peinture. Par Aurélien Schimberlé Visites guidées l’Église romane et ses fortifications

l’Orgue Silbermann/Guerrier Concert Dialogues exquis – l’oeuvre de Wolfgang Carl Briegel, avec l’ensemble Dulcis Melodia, à 20h30 le samedi 18. Animations pour les enfants À la recherche du mystère de Barberousse

Jeux d’adresse Petite restauration sur place. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 20h30 à 21h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église romane et cimetière fortifié Place du Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn Balbronn 67310 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location66876081.jpg?_ts=1624259277506 http://www.balbronn.fr http://orguebalbronn.lescigales.org

L’église romane date pour l’essentiel du XIe et du XIIe siècle. À l’origine, elle était dédiée à la vierge Marie, comme en atteste l’inscription écrite en minuscule gothique au-dessus de l’entrée de l’église. Elle s’élève sur l’emplacement d’un sanctuaire païen, peut-être celtique.

Avec l’arrivée des moines à Haslach, la région fut évangélisée et un sanctuaire en pierre fut élevé, en remplacement d’un sanctuaire en bois. La nef plafonnée à vaisseau unique est la partie la plus ancienne. Ses fenêtres hautes gardent une pénombre mystique. La porte d’entrée a été remaniée au XVe siècle, avec ré-emploi de l’ancienne porte romane.

Le cimetière fortifié date du XVe siècle. Le sanctuaire abrite une cloche du XVIe et un orgue construit par Johann Andreas Silbermann en 1747. Les deux enfeus côté Nord se prêtent à des interprétations différentes. Il pourrait s’agir de tombes de chevaliers, par exemple. La version la plus probable considère qu’il s’agirait de deux chapelles latérales. Le chœur, très décentré par rapport à la nef, renferme la tombe du chevalier Hans von Mittelhausen et de Ephrosina von Schauenburg. Le clocher déborde largement dans la nef et offre au lieu de culte une disposition unique et rare en Alsace. Le clocher roman, dont l’accès se fait par les combles de la nef, se trouve à mi-hauteur. Comme dans les donjons des châteaux-forts, la porte située dans l’encoignure était à l’abri des coups de bélier. Faute de recul, un assaillant ne pouvait la défoncer ! Il est certain que l’architecture avait une fonction défensive. À l’extérieur, nous remarquons au niveau du premier étage des mascarons (Schrekenmasken), censés éloigner les démons…

Le cadran solaire restauré date de 1571. Le célèbre horloger de la cathédrale Schwilgué de Strasbourg est, lui aussi, passé par là, au début du XIXe siècle, et nous a légué un chef-d’œuvre d’horlogerie, démonté à l’heure actuelle. L’église et le cimetière sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1990.

