Visite libre de l’église romane Eglise romane de Sallertaine, 17 septembre 2021 10:30, Sallertaine. Journée du patrimoine 2021 Eglise romane de Sallertaine. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Visite libre de l’église romane * *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h30

Eglise romane de Sallertaine Place de la Liberté 85300 Sallertaine Sallertaine 85300 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16555544.jpg 02 51 35 51 81 http://www.sallertaine.fr

L’église romane de Sallertaine est la plus ancienne des deux églises du village. La première

mention de l’édifice date de 1080. Dédiée à Saint Martin, l’église appartenait alors au prieuré

bénédictin adjacent, placé sous l’autorité de l’abbaye de Marmoutiers (près de Tours) fondée

par Saint Martin lui-même.

