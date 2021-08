Laroche-Saint-Cydroine Église romane de Laroche-Saint-Cydroine Laroche-Saint-Cydroine, Yonne Visite libre de l’église romane de Laroche-Saint-Cydroine Église romane de Laroche-Saint-Cydroine Laroche-Saint-Cydroine Catégories d’évènement: Laroche-Saint-Cydroine

17 – 19 septembre Visite libre de l’église romane de Laroche-Saint-Cydroine * Son originalité est, qu’au-dessus du transept, s’érige une tour octogonale. Les chapiteaux du transept offrent un surprenant décor animalier et végétal particulièrement bien conservé. L’exposition « Passage » de Xavier Bernard sublime encore l’endroit. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

Église romane de Laroche-Saint-Cydroine rue du Paradis 89400 Laroche-Saint-Cydroine Laroche-Saint-Cydroine 89400 Yonne

L’église Saint-Cydroine est une église romane datant des XIe siècle et XIIe siècle parmi les plus anciennes du département de l’Yonne, située dans la commune de Laroche-Saint-Cydroine en France. C’est, à l’origine, une église abbatiale d’un prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye de La Charité-sur-Loire. Elle est dédiée à saint Cydroine, martyr chrétien romain du IVe siècle décapité par les Romains à l’emplacement de l’édifice. Son clocher octogonal à deux étages, sa décoration sculpturale de ses chapiteaux en font un des chefs d’œuvre de l’art roman icaunais.

Elle est classée comme monument historique depuis 1905.

