Conférences au temple protestant de Levallois, bâtiment classé. Église protestante unie de Levallois-Clichy, 17 septembre 2021 19:30, Levallois-Perret.

Journée du patrimoine 2021 Église protestante unie de Levallois-Clichy.

17 et 19 septembre

Conférences au temple protestant de Levallois, bâtiment classé.

Vendredi 17 septembre 2021

19h30 Conférence “Napoléon et les protestant”s avec le pasteur Alain Joly, théologien et historien

Dimanche 19 septembre 2021

10h30 : Culte Découverte: le culte protestant expliqué à ceux qui voudraient le connaitre. Invitez vos amis !

16h Grands Principes du Protestantisme

vendredi 17 septembre – 19h30 à 21h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Église protestante unie de Levallois-Clichy 85 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine

Le temple possède un plan en croix latine. Le soubassement de l’église est en pierre meulière. Sa charpente en bois, recouverte d’ardoise, est inspirée de l’architecture de l’Europe du Nord.

Les angles laissés vides sont occupés par des bureaux et des logements. L’édifice est surmonté d’une flèche carrée et élancée, elle-même surmontée d’une croix métallique. L’intérieur est décoré de peintures, de motifs stuqués et de vitraux. Les ornements en bandeau sont peints au pochoir et représentent des guirlandes de fleurs et de feuillages.

Le temple est construit entre 1911 et 1912 par l’architecte Charles Letrosne. Les bandeaux de peinture sont attribués au peintre Émile Menu. L’édifice est inauguré le 1er décembre 1912.

L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1995.

