samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Eglise protestante 19 rue des Vosges, 67120 Molsheim

La première pierre fut posée le 27 mai 1900. L’église a été inaugurée le 15 septembre 1901. L’origine des premiers Protestants de Molsheim remonte à 1821, lorsque l’entreprise Coulaux fit venir des villes industrielles de la Prusse rhénane des ouvriers et employés pour son usine.

