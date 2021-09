Nuillé-le-Jalais Eglise paroissiale Nuillé-le-Jalais, Sarthe Exposition de photographies Eglise paroissiale Nuillé-le-Jalais Catégories d’évènement: Nuillé-le-Jalais

Sarthe

Exposition de photographies Eglise paroissiale, 18 septembre 2021 09:30, Nuillé-le-Jalais. Journée du patrimoine 2021 Eglise paroissiale. Gratuit 0243607277

18 et 19 septembre Exposition de photographies * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Réservation recommandée

Eglise paroissiale Place de l’Eglise, 72370 Nuillé-le-Jalais Nuillé-le-Jalais 72370 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 43 89 83 24

autel, retables, grille du choeur, bancs…

Crédits : Gratuit

