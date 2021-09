Vitré Eglise Notre-Dame Ille-et-Vilaine, Vitré Visite commentée de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite commentée de l'église Notre-Dame, 18 septembre 2021, Vitré

18 et 19 septembre Visite commentée de l’église Notre-Dame * Sur les bases d’une église romane fondée au XIème siècle par le baron Robert Ier, l’église Notre-Dame est reconstruite à partir du milieu du XVème siècle. Édifiée dans un style gothique flamboyant, la façade sud-est conserve sa chaire à prêcher extérieure, dont peu d’exemples subsistent encore. Apposant leurs marques sur les murs et les décors de l’église, les marchands d’Outre-Mer, riches négociants toiliers emblématiques de la

ville, en firent le reflet de leur prospérité. Découverte libre des expositions sur les travaux en cours de la flèche (à l’intérieur) et sur les artisans d’art oeuvrant sur le chantier (sur le parvis). *

L’église Notre-Dame a été fondée vers 1060 par Robert Ier de Vitré et donnée en 1116 à l’abbaye Saint-Melaine de Rennes. Elle a été presque entièrement reconstruite aux 15e et 16e siècles : ne subsiste de l’ancienne église que le choeur, dont les fenestrages ont été modifiés au 15e siècle. La façade sud, construite en deux campagnes (1480-1500 et 1530-1540) présente sept pignons séparés par des contreforts à pinacles. Elle s’ orne d’une très belle chaire à prêcher. La façade ouest date des années 1580, sa porte a conservé ses vantaux d’origine, datés 1586. Le collatéral et le croisillon nord ont été reconstruits en 1467. La flèche de la tour centrale (1420-1442) a été reconstruite en pierre en 1858.

