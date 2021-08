Trois-Palis Église Notre-Dame Charente, Trois-Palis Jazz(s) à Trois Palis Église Notre-Dame Trois-Palis Catégories d’évènement: Charente

Jazz(s) à Trois Palis Église Notre-Dame, 17 septembre 2021 17:00, Trois-Palis

17 – 19 septembre Jazz(s) à Trois Palis * Profitez d’un week-end de découvertes patrimoniales et musicales pour les Journées européennes du patrimoine. Dans le cadre des Journées européenne du patrimoine, pour son évènement « Jazz(s) à Trois Palis », le collectif immuZZic, en collaboration avec le Service Pays d’art et d’histoire du GrandAngoulême, vous propose tout un programme riche en découvertes : visites commentées, concerts accoustiques et collation dans l’église Notre-Dame, ainsi que des concerts dans le foyer communal de Trois-Palis. Programme du week-end : Vendredi 17 septembre « Les soirs bleus » Église Notre-Dame – gratuit, entrée libre

17h-19h : Visite commentée de l’église Notre-Dame + balade puis collation. Foyer communal de Trois-Palis – gratuit, entrée libre

20h30-22h : Robin Fincker (saxophones) – Bernard Santacruz (contrebasse) – Samuel Silvant (batterie). Samedi 18 septembre Église Notre-Dame – gratuit, entrée libre

10h : Visite commentée de l’église Notre-Dame

11h : Concert SOLO saxophones Robin Fincker

À partir de 12h30 petite restauration sur les bords de la Charente Foyer communal de Trois-Palis – entrée payante

20h : Carte blanche à Denis Badault (piano)

21h : Duo Marc Ducret (guitare) / Samuel Blaser (trombone – Suisse) Dimanche 19 septembre Église Notre-Dame – gratuit, entrée libre

10h : Visite commencée

11h : Concert SOLO violoncelle Vinczent Courtois Foyer communal de Trois-Palis – entrée payante

18h : François Corneloup (saxophones) / Jacky Molard (violon) 4TET avec Catherine Delaunay (clarinette), et Vincent Courtois (violoncelle)

« Entre les terres » *

Vendredi : gratuit. Week-end : visites commentées gratuites, concerts payants. Prix tarif réduit 15€, tarif plein 20€, pass deux soirées 30€. Foyer communal en face de la mairie.

Église Notre-Dame 3, Impasse Notre Dame 16730 Trois-Palis Trois-Palis 16730 Charente

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62082314.jpg 0616262409 https://www.imuzzic-brunotocanne.com/jazz-s-a-trois-palis https://www.facebook.com/JAZZS-A-TROIS-PALIS-111902490944398,http://www.trois-palis.fr/eglise/

L’église paroissiale Notre-Dame est romane et date du XIIe siècle. Elle possède un clocher roman à deux étages de baies cintrées et une flèche conique. Une coupole est à la croisée et les chapiteaux sont ornés de sculptures. Au pignon de la façade, des bas-reliefs figurent le Christ entre les symboles évangéliques. Sa façade a été endommagée à la Révolution, et lourdement restaurée au XIXe siècle, en 1891. Elle a été classée Monument historique le 12 juillet 1886.

