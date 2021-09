Torcé-en-Vallée Eglise notre-dame Sarthe, Torcé-en-Vallée Récital de chants Renaissance Eglise notre-dame Torcé-en-Vallée Catégories d’évènement: Sarthe

Torcé-en-Vallée

Récital de chants Renaissance Eglise notre-dame, 18 septembre 2021 18:00, Torcé-en-Vallée. Journée du patrimoine 2021 Eglise notre-dame. Gratuit

Samedi 18 septembre, 18h00 Récital de chants Renaissance * *

samedi 18 septembre – 18h00 à 20h00

*

Eglise notre-dame Bourg, 72110 Torcé-en-Vallée Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined

Lieu de pélerinage depuis le 13è siècle, de l’église romane, il ne reste à peu près rien que la grande porte qui s’ouvrait sur la nef. La tour et le clocher actuels sont attribués au XIVè siècle.

Crédits : Gratuit

Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Sarthe, Torcé-en-Vallée Autres Lieu Eglise notre-dame Adresse Bourg, 72110 Torcé-en-Vallée Ville Torcé-en-Vallée lieuville Eglise notre-dame Torcé-en-Vallée