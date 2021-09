Sablé-sur-Sarthe Eglise Notre Dame Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Visite-démonstration de l’orgue de tribune Eglise Notre Dame Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Visite-démonstration de l'orgue de tribune Eglise Notre Dame, 18 septembre 2021 15:00, Sablé-sur-Sarthe

Samedi 18 septembre, 15h00 Visite-démonstration de l’orgue de tribune * Visites guidées- démonstration de l’orgue de tribune proposées par Jean-Marie MARQUISET, Président de l’association des « Amis de l’orgue de Sablé sur Sarthe ». Horaires des visites : 15 h, 16 h, 17 h, 18h précises.

Durée : 30 à 45 minutes.

Maximum 8 personnes par groupe, réservation au 06 76 28 89 56.

Pass sanitaire obligatoire. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h45

Eglise Notre Dame 2 rue Théophile Plé 72300 Sablé sur Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Crédits : J.M.Marquiset Gratuit

Détails Heure : 15:00 - 18:45