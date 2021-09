Royan Église Notre-Dame Charente-Maritime, Royan Visitez une église à l’architecture d’après-guerre exceptionnelle ! Église Notre-Dame Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Royan

Visitez une église à l’architecture d’après-guerre exceptionnelle ! Église Notre-Dame, 19 septembre 2021 15:00, Royan. Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame. Gratuit 05 46 39 94 45, animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visitez une église à l’architecture d’après-guerre exceptionnelle ! * Chef-d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique de la Reconstruction de Royan. Entre modernité, tradition et rationalisme lyrique, découvrez toutes les facettes de ce monument remarquable. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 1h. Tout public.

Église Notre-Dame 1 avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61108077.jpg?_ts=1629807672088

L’église est construite à partir de 1955 à proximité de l’emplacement d’une première église néo-gothique, datant de 1877 et détruite lors du bombardement de Royan, le 5 janvier 1945. Elle est inaugurée le 10 juillet 1958. Dessinée par l’architecte Guillaume Gillet, assisté de Marc Hébrard, l’église est destinée à recevoir deux mille personnes. Conçue à la manière d’un ouvrage d’art, de la famille des silos, elle domine la cité avec ses 35 mètres de hauteur sous voûte et son clocher de 56 mètres. Les études de béton armé sont effectuées par Bernard Lafaille, ingénieur-conseil, remplacé par René Sarger, à sa mort, en 1955. De plan elliptique (comme pour la basilique souterraine de Lourdes), sa couverture en forme de « selle de cheval » (paraboloïde hyperbolique) est construite en voile mince de béton armé de 8 cm d’épaisseur et supportée par des éléments verticaux en V du système Lafaille. Deux ceintures intérieures contreventent les verticales. Les vitraux de l’église sont de Claude Idoux et de Henri et Jean-Baptiste Martin-Granel.

Crédits : ©Ville de Royan (A.Valli) Gratuit ©Auteur inconnu – sous licence Creative Commons

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse 1 avenue des Congrès, 17200 Royan Ville Royan lieuville Église Notre-Dame Royan