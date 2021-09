Richelieu Église Notre-Dame Indre-et-Loire, Richelieu Concert d’Orgue Église Notre-Dame Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Concert d’Orgue Église Notre-Dame, 18 septembre 2021 16:00, Richelieu. Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame. Gratuit

18 et 19 septembre Concert d’Orgue * Présentation de l’Orgue à 16h puis Concert d’Orgue à 17h par Michel BETEILLE et Grégory BEY au sein de l’église *

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 18h00

*

Masque obligatoire

Église Notre-Dame Place du Marché, 37120 Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5409225.jpg 02 47 58 13 62

L’Église paroissiale Notre-Dame, fut édifiée en 1638, par l’architecte Jacques Lemercier. D’inspiration baroque jésuite, avec des éléments antiques (pilastres doriques, fronton, métopes, qui rappellent les temples grecs) elle est en rupture avec les églises de la région souvent romanes ou gothiques. Cette église est remarquable par sa dimension imposante au regard du reste de la ville. L’intérieur est tout aussi remarquable, tout comme ses vitraux du XIXe siècle, créés par Lobin, maître-verrier à Tours.

Crédits : Mairie de Richelieu Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Richelieu Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Place du Marché, 37120 Richelieu Ville Richelieu Age maximum 99 lieuville Église Notre-Dame Richelieu