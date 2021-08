Puichéric Église Notre-Dame Aude, Puichéric Conférence Église Notre-Dame Puichéric Catégories d’évènement: Aude

Conférence Église Notre-Dame, 18 septembre 2021 17:30, Puichéric. Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h30 Conférence * Histoire de Puichéric, un village millénaire Conférence À travers deux précédentes conférences, nous avons abordé l’histoire de Puichéric à travers deux périodes: le XXe siècle pour la première conférence, de la préhistoire au Moyen Âge pour la seconde.

Le troisième volet de cette série de conférences abordera les événements qui ont jalonné l’histoire Puichéricoise de la fin du XVe siècle au XIXe siècle.

Seront abordés, entre autre, les différentes phases de l’expansion du village, la construction du canal du Midi, la révolution Française, l’assèchement de l’étang de Marseillette. C’est à ce voyage dans le temps patrimonial que les Amis du clocher de Puichéric vous convient lors de cette conférence qui a lieu dans l’église. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h30

Église Notre-Dame 11700 Puichéric Puichéric 11700 Aude

L’église Notre-Dame de Puichéric est inscrite et classée au titre des Monuments historiques depuis 1972. Cet édifice religieux date pour sa partie la plus ancienne du XIIe siècle. L’église renferme entre autre trésor plusieurs statues et une fresque datant pour sa partie la plus ancienne du XIIIe siècle. Cette fresque a été elle-même classée Monuments historiques en 1981.

