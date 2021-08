Oloron-Sainte-Marie Église Notre-Dame Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Visite libre de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Visite libre de l'église Notre-Dame Église Notre-Dame, 17 septembre 2021 09:00, Oloron-Sainte-Marie

17 – 19 septembre Visite libre de l’église Notre-Dame * Située au coeur du quartier des foires et des marchés, l’église Notre-Dame est la plus récente des églises d’Oloron Sainte-Marie (XIXe siècle). Son clocher culmine à 19m de haut. À voir également, à l’intérieur de l’édifice, les décors peins de Paul-Louis Delance. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Notre-Dame Place Gambetta, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Armendius Pyrénées-Atlantiques

L’église Notre-Dame, dont le clocher culmine à 52 mètres, est édifiée au bas de la côte du Marcadet, sur un terrain en pente. Pour y remédier et ainsi assurer la stabilité de l’édifice, l’architecte réalise une crypte. Paul Delance (1848-1924), « Prix de Rome » de l’époque et membre de l’Institut, réalise une fresque et 25 toiles marouflées pour composer la galerie de peintures murales. Elles sont protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1986. L’église comprend également une fresque et 8 toiles marouflées de l’artiste Callot ainsi qu’une fresque de Marteus.

