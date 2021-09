Niort Église Notre-Dame Deux-Sèvres, Niort Concert et découverte de l’orgue Église Notre-Dame Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Dimanche 19 septembre, 17h30 Concert et découverte de l’orgue * *

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h15

Gratuit. Entrée libre. Possibilité de s’inscrire à l’Association des Amis de l’Orgue de Saint-Hilaire de Niort.

Église Notre-Dame Rue de la Cure, 79000 Niort Niort 79000 Centre Ville Deux-Sèvres

Cette église du XVe siècle, achevée en 1534, est un bel exemple de décor du gothique flamboyant et d’éléments de la Renaissance. Parmi les éléments remarquables, citons un vitrail du XVIe siècle, un arbre de Jessé ainsi qu’une tribune de style renaissance, des fonts baptismaux en partie du XVe siècle dans lesquels Françoise d’Aubigné a été baptisée et le monument funéraire de la famille Parabère, en marbre, édifié au XVIIe siècle sur le modèle de celui de la mère de Charles le Brun. Des tableaux issus d’abbayes voisines du XVIIe et XVIIIe siècles et des toiles de Bernard d’Agesci, premier conservateur de la ville de Niort, ainsi que des autels, témoins de l’art du XIXe et du début du XXe siècle, complètent cet ensemble et font de cette seule église du XVe siècle conservée à Niort, la plus importante église patrimoniale.

