Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée Eglise Notre Dame Marçon 72340

Eglise notre-dame Place de l'Eglise, 72340 Marçon Marçon 72340 Sarthe

La paroisse de Marçon fut ravagée au XIVè siècle. La nef est d’origine romane. Au XVè et XVIè siècles, on procéda à une reconstitution presque complète de l’édifice. De cette époque, date le choeur, le clocher et la porte principale ainsi que les chapelles voûtées.

