Dimanche 19 septembre, 09h00, 14h00 Eglise Notre-Dame à Les Rosiers-sur-Loire * L’association Les Amis de l’Orgue ouvre le clocher panoramique Renaissance à la visite, offrant une superbe vue entre Loire et coteaux. Label église accueillante en Anjou. *

