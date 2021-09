Cauroy-lès-Hermonville Église Notre-Dame et Saint-Nicaise Cauroy-lès-Hermonville, Marne Visitez librement l’église et découvrez une exposition sur le patrimoine de la ville Église Notre-Dame et Saint-Nicaise Cauroy-lès-Hermonville Catégories d’évènement: Cauroy-lès-Hermonville

Visitez librement l'église et découvrez une exposition sur le patrimoine de la ville Église Notre-Dame et Saint-Nicaise, 18 septembre 2021 14:00, Cauroy-lès-Hermonville Journée du patrimoine 2021 Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Notre-Dame et Saint-Nicaise Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-Hermonville Cauroy-lès-Hermonville 51220 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39952401.jpg?_ts=1630490688994 03 26 61 52 51 http://www.cauroy-les-hermonville.fr

L’église datée du XIIe siècle comporte un porche charpenté à la riche iconographie.

Elle conserve un retable en pierre du XVIe siècle, des statues en pierre de saint Fiacre, du début du XVIe siècle et de sainte Anne apprenant à lire à Marie du XVIIe siècle. Quatre anges en bois sculptés proviennent de l’ancien maître-autel.

Crédits : commune Gratuit

