Animation pour scolaires : concert-lecture « s'enraciner pour Vivre » à la manière de Simone Weil (1942) – COMPLET Église Notre-Dame-en-sa-Nativité, 17 septembre 2021 14:15, Fayl-la-Forêt.

Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame-en-sa-Nativité. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 14h15

Animation pour scolaires : concert-lecture « s’enraciner pour Vivre » à la manière de Simone Weil (1942) – COMPLET

Profitez de ce week-end patrimonial pour assister à un concert-lecture mettant les relations humaines et le partage à l’honneur.

Un artisan venu participer sauvetage de l’église néogothique en septembre 2022 est hébergé chez l’habitant. Chaque soir il lit la chronique de la jeune association « Histoire et patrimoine » qui relate les travaux engagés dans l’année, par des bénévoles de 7 à 77 ans… Et il découvre une communauté unie et ouverte où chacun peut s’épanouir entre travail, vie associative, vie culturelle dans l’écrin de verdure du Bois Banal… tous pour un et un pour tous…

Orgue, trompette, accordéon, guitare. Écran géant.

Profitez d’un verre de l’amitié sous les étoiles à l’issu du concert.

vendredi 17 septembre – 14h15 à 16h15

COMPLET. Gratuit.



Église Notre-Dame-en-sa-Nativité Grande Rue, 52500 Fayl-Billot Fayl-la-Forêt 52500 Haute-Marne

L’église Notre-Dame-en-sa-Nativité de Fayl-Billot est construite entre 1865 et 1870 rue de Langres (Grande Rue). Elle succède à l’ancienne église prieurale dont elle prend le titre d’église paroissiale. Elle a été offerte à sa commune natale par Georges Darboy, archevêque de Paris, fusillé en 1871. L’architecte Jean-Henry Barbier n’ayant pas été retenu, c’est Antoine-Gaëtan Guérinot (architecte parisien élève de Viollet-le-Duc) et Charles Godard qui réaliseront les travaux. L’architecture de l’édifice conjugue des emprunts aux styles roman, gothique et byzantin.

Par ailleurs, l’ancienne église prieurale bénédictine Notre-Dame, demeure à l’état de chapelle rue de la Perrière. Depuis la destruction de sa nef en 1874, elle ne conserve plus que le chœur et deux chapelles latérales de style première Renaissance (fin XVe- début XVIe siècles), l’église ayant été probablement édifiée aux XIIe-XIIIe siècles. L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1942.

